Названы самые желанные страны для путешествий после пандемии

Самой желанной страной для путешествий после пандемии коронавируса оказалась Япония. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком развития Японии и Japan Travel Bureau (JTB) среди туристов из 12 стран. Результаты исследования публикуются на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно данным аналитиков, 82 процента путешественников признались, что планируют отправиться за границу, как только пандемия закончится. При этом 46 процентов респондентов мечтают совершить поездку именно в Японию, 22 процента — в Южную Корею, а 17 процентов — в Тайвань.

Большинство из тех, кто выбрал Японию, признались, что причиной тому стали культурно-исторические достопримечательности страны, которые они мечтают увидеть. Другими мотивирующими факторами стали местная гастрономия — ее выделили 43 процента участников опроса, и чистота в стране (36 процентов голосов).

В опросе приняли участие более шести тысяч респондентов из Великобритании, США, Франции, Австралии, Тайваня, Гонконга, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Сингапура и КНР.

Ранее в июле европейские туристы назвали идеальной страной для отдыха Испанию. Согласно исследованию, в котором приняли участие более шести тысяч человек, больше всего путешественники любят это направление за «сочетание хороших пляжей и больших городов».