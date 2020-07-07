Стали известны самые желанные места для путешествий среди россиян

Российские туристы рассказали о тех городах и достопримечательностях внутри страны, в которые они хотели бы отправиться после пандемии коронавируса. Об этом стало известно из результатов исследования портала «Стопкоронавирус.рф».

Согласно полученным данным, самым желанным местом для путешествий среди россиян стал, в первую очередь, Алтай, а затем Санкт-Петербург и Черноморское побережье. Кроме того, в числе «регионов мечты» оказались Камчатка и Карелия.

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При этом отмечается, что в качестве вариантов ответа респонденты также могли выбрать такие популярные туристические направления, как Москва, Магадан, Якутия, Карелия, Северный Кавказ.

3 июля стало известно, что самой желанной страной для путешествий у российских туристов оказалась Италия. Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне хотели бы отправиться в первую очередь после открытия внешних границ, большинство (13,75 процента) выбрали Италию, а также Испанию (9,4 процента) и Португалию (6,3 процента).

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