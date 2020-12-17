Число поездок по миру снизилось до уровня 1990 года

Число поездок по миру в рамках международного туризма за первые 10 месяцев текущего года сократилось на 72 процента, до уровня 1990 года. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте данные Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

Как поясняют в организации, подобное явление напрямую связано с пандемией коронавируса и введенными на ее фоне ограничительными мерами. «Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма», — указано в сообщении.

Предполагается, что по итогам года число международных туристических прибытий сократится на один миллиард, или 70-75 процентов, и окончательно вернется к уровню тридцатилетней давности. Потери отрасли в таком случае достигнут 1,1 триллиона долларов, что в свою очередь может привести к снижению мирового ВВП на 2 триллиона долларов.

Согласно данным UNWTO, с января по октябрь страны мира приняли на 900 миллионов меньше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметное снижение турпотока за год зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе (82 процента), на Ближнем Востоке (73), в Африке (69). При этом спад туристической активности в Европе и США составил по 68 процентов.

В организации полагают, что частичное восстановление туризма произойдет во второй половине 2021 года, однако возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий займет от 2,5 года до четырех лет. «Становится все очевиднее, что туризм — один из самых пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики», — заключил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.

28 августа стало известно о том, что самой желанной страной для путешествий после пандемии коронавируса станет Япония. Так, согласно данным аналитиков, 82 процента путешественников признались, что планируют отправиться за границу, как только пандемия закончится. При этом 46 процентов респондентов мечтают совершить поездку именно в Японию, 22 процента — в Южную Корею, а 17 процентов — в Тайвань.