Российских туристов отказались пускать на Кипр

Республика Кипр закрылась для российских туристов из-за эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Помимо России в списке оказались Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда. Каждую неделю статус этих стран будет пересматриваться и обновляться.

Из стран «серой» категории въезд в Республику Кипр разрешен только определенным группам лиц, в том числе гражданам Кипра и членам их семей. Людям, обладающим правом въезда на остров, нужно иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданном не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилете они в обязательном порядке проведут две недели в изоляции.

Ранее сообщалось, что Кипр возобновит выдачу туристических виз с 1 марта. Планировалось, что республика откроет границы для 56 стран, среди которых была и Россия.