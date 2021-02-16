Россияне кинулись скупать жилье в открывающей границы с 1 марта стране

Россияне активно арендуют и покупают жилье на Кипре, открывающем границы для иностранцев с 1 марта 2021 года после длительного локдауна из-за коронавируса. Об этом говорится в материалах компании Golden Brown Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, с начала года наблюдается высокий спрос на аренду премиального жилья на Кипре с марта и апреля — как на долгий срок, так и до лета. Это уже привело к резкому сокращению объема предложения. Средняя стоимость аренды — от 1−2 тысячи евро в месяц для апартаментов и от 5 тысяч евро для вилл.

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Многие также кинулись скупать жилье на острове. Иностранные граждане, в том числе россияне, бронируют недвижимость, пользуясь действующими бонусами от застройщиков. Размер дисконтов в ходе переговоров может достигать 15−30 процентов, однако продавцы не анонсируют их.

Наибольшим спросом у покупателей из других стран пользуются дома стоимостью от 300 тысяч до 2 миллионов евро — приобретая такие объекты, иностранцы получают право оформить вид на жительство (ВНЖ). Также востребованы апартаменты в небольших строящихся комплексах. «Даже несмотря на закрытие паспортной программы, зарубежные инвесторы продолжают рассматривать Кипр для покупки недвижимости из-за его географического положения, климата, а также возможности сделать ВНЖ, — отмечают эксперты. — Кипрские девелоперы сохраняют активность на рынке недвижимости и запускают новые проекты. По некоторым объектам есть задержки, связанные с пандемией, но пока существенного влияния на рынок это не оказывает».

Кипр возобновит выдачу туристических виз с 1 марта. Оформить документ можно онлайн. Карантин для прибывающих иностранцев отменяется. При этом все туристы должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за сутки до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на коронавирус. В аэропорту Ларнаки он обойдется в 30 евро, в аэропорту Пафоса — в 32 евро.

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