Названо условие для въезда на Кипр без справки об отсутствии коронавируса

С 1 марта 2021 года Кипр открывает границы для граждан ряда стран, в том числе России. Все туристы должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса. Глава министерства туризма республики Саввас Пердиос назвал условие, при котором этого делать не придется, передает Kathimerini.

Так, с начала весны въезд будет разрешен для жителей 56 стран. Все государства поделены на три группы в зависимости от распространения в них COVID-19. В «зеленую» входят страны Евросоюза (ЕС), в «оранжевую» — страны Европейской экономической зоны, а также Великобритания и Швейцария, а в «красную» — все остальные, включая Россию, Украину, Израиль, ОАЭ, Белоруссию и другие.

Россиянам для перелета на Кипр будет необходимо сдать тест на инфекцию не позднее чем за 72 часа до посадки на самолет, а также сразу после прибытия. Проходить карантин нужно не будет. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что от предоставления справок будут освобождены те, кто имеет сертификат о вакцинации зарегистрированной в ЕС прививкой.

В объединении уточнили, что российские препараты пока что не сертифицированы ЕС. «Если компетентные органы ЕС успеют до 1 марта зарегистрировать "Спутник V" для применения в странах сообщества, то с весны россиянам, привитым отечественным препаратом, при условии сохранения объявленных Кипром протоколов по эпидбезопасности не понадобятся ПЦР-тесты для въезда», — отмечается на сайте АТОР.

Ранее журналисты Forbes составили перечень стран, которые открыты для въезда российских туристов в условиях пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. В список вошли 25 государств.