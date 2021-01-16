Россиянам раскрыли детали возобновления авиасообщения с рядом стран

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла на своем сайте детали возобновления авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.

Так, россияне не смогут посещать Финляндию в туристических целях, въезд туда будет разрешен только для учебных и гуманитарных визитов. Однако путешественники могут использовать аэропорт Хельсинки в качестве транзитного хаба. В АТОР не исключили, что ситуация может измениться к 27 января.

Въезд во Вьетнам будет возможен только по рабочей визе: посетить страну смогут инвесторы, дипломаты, эксперты, высококвалифицированные рабочие и бизнес-менеджеры. Также в страну смогут попасть из России ее граждане. В ассоциации не исключили, что в дальнейшем российских туристов ожидают послабления с вьетнамской стороны.

В Индию смогут отправиться только вывозные и гуманитарные рейсы. Такие ограничения будут действовать до 31 января. «Туристические поездки невозможны, все туристические визы и электронные визы аннулированы и не выдаются. Транзит через территорию Индии россиянам не разрешен», — указано в сообщении.

Также уточняется, что границы Катара открылись только для граждан самого государства, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ и их супругов. При этом россиянам въезд в страну в туристических целях запрещен.

«Туристические поездки в Катар, согласно правилам, выпущенным 13 января 2021 года, пока невозможны. Это касается и россиян. Однако они смогут использовать аэропорт в Дохе как транзитный пункт, что расширит перевозку на Мальдивы», — отметили в АТОР.

Ранее 16 января стало известно, что Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю. Так, в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия) — два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Помимо этого, в Хельсинки будет следовать самолет и из Санкт-Петербурга, тоже дважды в неделю.