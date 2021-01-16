Россиянин рассказал о спасении туристов из горящего отеля на Занзибаре

Россиянин рассказал, как спасал туристов из отеля Blue Bahari. В комментарии LifeShot он сообщил, что в горящем здании на Занзибаре жили и путешественники из России.

Инцидент произошел ночью в городе Пвани-Мчангани. Сначала пожар начался в соседнем здании, затем по крышам из пальмовых листьев пламя перекинулось уже на гостиницу. В результате заведение примерно за полчаса сгорело практически полностью.

«Я первый по счастливой случайности заметил пожар и начал всех будить», — рассказал мужчина. По его словам, всех постояльцев вскоре спешно начали эвакуировать, из-за чего многие не успели забрать личные вещи. Однако благодаря оперативным действиям никто не пострадал и не погиб.

Турист сообщил, что пожар в соседнем здании возник при проведении строительных работ. В настоящее время клиентов сгоревшего отеля разместили в других гостиницах.

Ранее отдохнувший в роскошном отеле Египта россиянин рассказал о пережитых унижениях и пожаловался на сервис в гостинице. Он привел в пример еду в отеле и назвал ее «отвратительной жрачкой», добавив, что «пирожки на вокзалах и то лучше».