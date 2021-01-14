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Отдохнувший в роскошном отеле Египта россиянин рассказал о пережитых унижениях

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Фото: Depositphotos

Российский турист, отдохнувший в роскошном отеле Египта, рассказал о пережитых унижениях и пожаловался на сервис в гостинице. Своими впечатлениями путешественник поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Постоялец рассказал, что жить в объекте размещения формата «все включено» менее выгодно по цене, чем оплачивать все услуги по отдельности. Гость привел в пример еду в отеле и назвал ее «отвратительной жрачкой», добавив, что «пирожки на вокзалах и то лучше».

Также автор блога посетовал на нежелание персонала качественно выполнять свою работу: по его заверениям, официанты могли «демонстративно» не подать еду во время обеда или же неохотно отзывались на просьбу повторить какой-либо алкогольный напиток.

Постоялец отметил, что только настойчивое обращение к официантам и угрозы пожаловаться администрации действовали эффективно в общении с обслуживающим персоналом.

Резюмировал свой рассказ отдыхающий тем, что формат такого такого отдыха подразумевает, что турист начинает «бегать» за работниками.

Ранее в октябре 2020 года российская туристка, поехавшая в отпуск в Египет, описала отель «все включено» фразой «просто умереть с голоду». Так, по словам путешественницы, она поселилась с семьей в четырехзвездочном отеле Хургады и перед поездкой слышала, что гостиница будет «очень трэшовой». По ее словам, хуже всего в объекте размещения были еда и напитки.

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