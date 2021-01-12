Россиянин снял на видео залитый нечистотами пляж роскошного отеля в Дубае

Российский турист, отдыхающий в Объединенных Арабских Эмиратах, заметил слив нечистот на одном из местных частных пляжей и снял происходящее на видео. На ролик обратил внимание портал News.ru.

На размещенных в сети кадрах видно, как вблизи прибрежной зоны отдыха в воду, в которой купаются туристы, в том числе дети, льется жидкость неизвестного происхождения.

«Что-то льется в море. Пахнет отвратительно. (...) Что это за вода? Почему вы сливаете ее в залив? Это ненормально!» — утверждает за кадром автор ролика, особенно возмущаясь тем, что описанная ситуация происходит на фоне пандемии коронавируса.

Известно, что запись была сделана на территории роскошного пятизвездочного отеля в Дубае Rixos The Palm Dubai. Как отмечает портал, администрация гостиницы пока никак не прокомментировала ситуацию.