Названы самые популярные у россиян туристические направления на Новый год

Из-за закрытых границ спрос на поездки по России увеличился почти в пять раз. Об этом свидетельствуют данные исследования Tinkoff CoronaIndex, сообщают «Известия».

Самыми популярными туристическими направлениями у россиян в новогодние праздники внутри страны стали Адлер, Минеральные Воды, Новосибирск и Москва. Отмечается, что траты туристов в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области в 2021-м сократились на 33 процента, а в столице — на 45 процентов.

Среди международных направлений россияне интересовались билетами на праздники в Стамбул и Анталью, Дубай, Мале и Шарм-эль-Шейх.

В декабре сообщалось, что самым дорогим направлением для путешествий из Москвы на новогодние праздники стал Дубай. Стоимость авиабилета туда и обратно составляла 216,8 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занял перелет из Хабаровска в Москву и обратно. Он стоил 203 тысячи рублей. На третьем месте — билеты во Владивосток из Москвы и обратно. Этот перелет обошелся путешественникам в 178,1 тысячи рублей.