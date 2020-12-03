Названа точная дата открытия Кипра для россиян

Туристы из третьих стран, в том числе россияне, смогут посетить Кипр с 1 марта 2021 года. Точная дата открытия популярного пляжного направления для посетителей называется на сайте Кабинета министров республики.

Так, согласно утвержденному властями плану, Россия, Белоруссия, Украина, Израиль, Ливан, Египет и некоторые другие государства вошли в «красный» список по уровню заражений коронавирусом.

Гражданам этих стран с весны будет разрешено прилетать в Ларнаку и Пафос при условии, что они сдадут два теста на коронавирус ПЦР-методом: один — за 72 часа до прибытия, а второй — в аэропорту прилета. Предполагается, что его стоимость составит 30-40 евро.

Ранее стало известно об открытии Испании для россиян при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Гражданам стран с «высоким уровнем риска», в том числе, России, разрешалось посещать Испанию с 23 ноября. Для въезда на ее территорию понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные в течение 72 часов.