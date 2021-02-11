Кипр разъяснил российским туристам правила въезда

Представитель Минтуризма Республики Кипр Димитрис Димитриу разъяснил российским туристам правила въезда в страну, передает «Интерфакс».

Как сообщил Димитриу, Кипр возобновит выдачу туристических виз с 1 марта. Оформить документ можно онлайн. Карантин для прибывающих иностранцев отменяется, добавил он.

Однако все туристы должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за сутки до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на коронавирус. В аэропорту Ларнаки он обойдется в 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро.

Тех путешественников, у которых тест на коронавирус окажется положительным, отправят на лечение. В этом случае расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.

С марта Кипр открывает границы для 56 стран. В список входят Россия, государства ЕС и Европейской экономической зоны, Великобритания, Украина, Белоруссия и некоторые другие. Их планируют делить на несколько групп в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Так граждане из «красной» группы, куда вошла и Россия, должны будут сдавать на родине ПЦР-тесты и еще один по прибытии. Туристам из стран «оранжевой» группы нужно будет сделать только тест для въезда, а прибывающим на Кипр из «зеленой» группы анализы не понадобятся.