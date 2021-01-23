В России оценили открытие границ Кипра для туристов

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) оценили открытие границ Кипра для туристов из России. По словам вице-президента организации Дмитрия Горина, для путешествий на Кипр все равно необходимо иметь туристическую визу, но сейчас этот документ получить невозможно. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«На данный момент можно путешествовать на Кипр только с видом на жительство, с гражданством, с учебной визой, рабочей визой или визой воссоединения семьи. Регулярного международного воздушного сообщения тоже, увы, на данный момент нет», — сказал он.

Ранее стало известно, что Кипр открывает границы для 56 стран с марта. В список входят Россия, государства ЕС и Европейской экономической зоны, Великобритания, Украина, Белоруссия и некоторые другие. Их планируют делить на несколько групп в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Так граждане из «красной» группы, куда вошла и Россия, должны будут сдавать на родите ПЦР-тесты и еще один по прибытии. Туристы из стран «оранжевой» группы нужно будет сделать только тест для въезда, а прибывающим на Кипр из «зеленой» группы анализы не понадобятся.