Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну для 500 россиян еженедельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую официальную правительственную газету.

Все путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель или документ, определяющий их временное место проживания. Въезд в Грецию по-прежнему разрешен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус.

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок неоднократно продевался. Для въезда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не раньше, чем за 48 часов до прибытия — авиакомпании проверяют его перед вылетом.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Греция полностью откроет границы для российских туристов, закрытые из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, весной 2021 года при соответствии эпидемиологической ситуации нынешним прогнозам.