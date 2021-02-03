Путешествия
 
Последние новости
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Киллер убил и закопал ювелира в Подмосковье 
Внезапная прихоть обогатила мужчину на 22 миллиона рублей
Арестован бывший муж Бритни Спирс
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
Раскрыто отношение россиян к мату
Рекордно большую квартиру нашли в Москве
Удивившая новым лицом зрителей дефиле Деми Мур раскрыла секрет подготовки к шоу
Работники ресторанов удивили любителей фастфуда одним профессиональным секретом
Уволенная из-за видео «Краса Росгвардии» потребует миллион рублей в суде
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о резком желании россиян улететь по двум направлениям за границу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Zakaria Zainal / Getty Images

Спрос на авиабилеты в Грецию и Сингапур резко вырос среди россиян на фоне новостей о возобновлении авиасообщения с этими странами. О желании туристов улететь по двум направлениям за границу сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, путешественники начали интересоваться поездками в Грецию в 2,5 раза чаще, чем в среднем за предыдущие 60 дней. При этом, эксперты напомнили, что рейсы из Москвы в Афины будут выполняться два раза в неделю, а цена на прямые рейсы в феврале за перелет в одну сторону в среднем составит от 9,1 тысячи рублей.

«В Грецию сейчас разрешен въезд россиянам, но есть ограничения — до 500 человек в неделю. Прилет возможен только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Въезд в страну разрешается только воздушным путем. Условием въезда в страну является наличие отрицательного ПЦР-теста, переведенного на английский язык и сделанного не ранее 72 часов до поездки», — подчеркнули представители сервиса.

Кроме того, они заметили, что спрос на путешествия в Сингапур 29 января вырос в семь раз, однако к 30 января россияне искали авиабилеты не так активно. «Скорее всего, дело в том, что въезжать в Сингапур сейчас могут лишь отдельные категории российских граждан, граждане некоторых стран Юго-Восточной Азии, граждане Сингапура и обладатели ВНЖ. Посещение Сингапура с целью туризма запрещено», — пояснили специалисты.

Также в «Туту.ру» добавили, что туристам из России разрешен транзит через Сингапур — в таком случае пассажиры должны иметь справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

28 января сообщалось, что Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Решение было принято по итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в этих странах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Составлен список открытых для россиян в условиях пандемии стран мира
Россия возобновит авиасообщение с рядом стран
Путешествия
Путешествия00:01 1 декабря 2020

«Здесь легче дать взятку, чем платить штраф»

Церковь наркобарона, ковбои и грязные танцы: чем Мексика может удивить россиян?
14:1528 января

Пассажир вылетающего в Москву самолета отказался от маски и остался в Сочи

13:2128 января

Популярный курорт Крыма снял ограничения для туристов

12:4528 января

Развалившийся после столкновения с аэропортом в России Ми-8 сняли на видео

Путешествия00:0425 ноября 2020

«Даже у еды был совершенно иной вкус»

Разбитое сердце, грязевые ванны и танцы на палубе: каким запомнился отдых в СССР
12:0628 января

В России вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта

11:5028 января

Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и прославилась в сети

10:5528 января

Стюардесса продемонстрировала тяжесть своей работы и удивила пользователей сети

Путешествия00:0122 ноября 2020

«Крича и рыдая, я избивал себя»

Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
09:5228 января

Отдохнувшая в Крыму россиянка рассказала о главной проблеме популярного курорта

07:3128 января

Определены главные направления для отдыха россиян при пандемии

05:0928 января

Россияне массово запланировали отдых в феврале по трем направлениям

Россия
Разработчик заявил о меньшем числе побочных эффектов «Спутника V» у пожилых
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Путин пообщался с лауреатами конкурса «Учитель года»
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Кот с простреленной головой из Твери нашел дом в Москве
Медведев допустил отключение России от мирового интернета
Навальный, договор с США и прививка от коронавируса: главное в интервью замглавы Совбеза
Путин оценил работу системы образования во время пандемии
Все материалы
Мир
Мужчина напал с ножом на пассажиров в метро Брюсселя
Человеческую голову выкинули из окна во Франции
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Захватившие власть в Мьянме военные распустили правительство
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
США ответили на обвинения в причастности к протестам в России
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
В России выделенные на спорт деньги потратили зря
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названа средняя зарплата в небольших российских компаниях
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Россиянам пообещали пиковый скачок цен в феврале
В один клик
Эволюция денежных переводов в России: от походов на почту до Системы быстрых платежей
«Билайн» назвал количество совершающих голосовые вызовы в VoLTE москвичей
Все материалы
Силовые структуры
Министра российского региона обвинили в превышении полномочий
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских
Эксперт признался в невозможности защититься от телефонных мошенников
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Сбежавшая за границу российская экс-министр позвонила следователям
«В овраге нашли обгоревшие кости»
Российский милиционер заживо сжег человека. Он скрывал это 12 лет и сделал успешную карьеру
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты сроки выхода новой Windows
В США раскрыли российскую ТЭ-2
Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi
Раскрыта «отвратительная» тайна эволюции Дарвина
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
27-летний футболист остался без ноги
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин обвинил соцсети в управлении сознанием пользователей
Создатель «Дома-2» предрек продолжению шоу позорный провал
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей россиян винить себя
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Ургант нашел замену мату в соцсетях
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Все материалы
Audi назвала рублевые цены RS 6 Avant и RS 7 Sportback
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Российские Chery обзаведутся полным приводом
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Российские Toyota Corolla и C-HR получили версию GR Sport
Почти миллионеры: что можно купить за 1 млн рублей в 2021-м
Лады, Логаны, «китайцы» и один Volkswagen
«Красивый» номер с 80-летней историей продали за 144 миллиона рублей
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы