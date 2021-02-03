Стало известно о резком желании россиян улететь по двум направлениям за границу

Спрос на авиабилеты в Грецию и Сингапур резко вырос среди россиян на фоне новостей о возобновлении авиасообщения с этими странами. О желании туристов улететь по двум направлениям за границу сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, путешественники начали интересоваться поездками в Грецию в 2,5 раза чаще, чем в среднем за предыдущие 60 дней. При этом, эксперты напомнили, что рейсы из Москвы в Афины будут выполняться два раза в неделю, а цена на прямые рейсы в феврале за перелет в одну сторону в среднем составит от 9,1 тысячи рублей.

«В Грецию сейчас разрешен въезд россиянам, но есть ограничения — до 500 человек в неделю. Прилет возможен только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Въезд в страну разрешается только воздушным путем. Условием въезда в страну является наличие отрицательного ПЦР-теста, переведенного на английский язык и сделанного не ранее 72 часов до поездки», — подчеркнули представители сервиса.

Кроме того, они заметили, что спрос на путешествия в Сингапур 29 января вырос в семь раз, однако к 30 января россияне искали авиабилеты не так активно. «Скорее всего, дело в том, что въезжать в Сингапур сейчас могут лишь отдельные категории российских граждан, граждане некоторых стран Юго-Восточной Азии, граждане Сингапура и обладатели ВНЖ. Посещение Сингапура с целью туризма запрещено», — пояснили специалисты.

Также в «Туту.ру» добавили, что туристам из России разрешен транзит через Сингапур — в таком случае пассажиры должны иметь справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

28 января сообщалось, что Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Решение было принято по итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в этих странах.