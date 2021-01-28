Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

Россия восстановит авиасообщение еще с двумя странами. С 8 февраля на взаимной основе возобновятся международные перелеты в Грецию и Сингапур. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Решение было принято по итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в этих странах.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю. Так, в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия) — два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Помимо этого, в Хельсинки будет следовать самолет из Санкт-Петербурга, тоже дважды в неделю.

При этом россияне не смогут посещать Финляндию в туристических целях, въезд туда будет разрешен только для учебных и гуманитарных визитов. Въезд во Вьетнам будет возможен только по рабочей визе: посетить страну смогут инвесторы, дипломаты, эксперты, высококвалифицированные рабочие и бизнес-менеджеры. В Индию смогут отправиться только вывозные и гуманитарные рейсы. Границы Катара открылись только для граждан самого государства, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ и их супругов.