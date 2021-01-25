Россия разрешила въезд гражданам четырех стран

Правительство сняло запрет на въезд в Россию для граждан еще четырех стран — Индии, Катара, Финляндии и Вьетнама. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе говорится, что гражданам указанных стран и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. «Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран», — отмечается в распоряжении.

Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю. Так, в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия) — два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Помимо этого, в Хельсинки будет следовать самолет из Санкт-Петербурга, тоже дважды в неделю.

При этом россияне не смогут посещать Финляндию в туристических целях, въезд туда будет разрешен только для учебных и гуманитарных визитов. Въезд во Вьетнам будет возможен только по рабочей визе: посетить страну смогут инвесторы, дипломаты, эксперты, высококвалифицированные рабочие и бизнес-менеджеры. В Индию смогут отправиться только вывозные и гуманитарные рейсы. Границы Катара открылись только для граждан самого государства, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ и их супругов.