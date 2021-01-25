Еще одна пляжная страна станет доступна россиянам для отдыха в ближайшее время

Российским туристам будет разрешено летать на отдых в Катар после возобновления авиасообщения. О том, что еще одна пляжная страна станет доступна отечественным путешественникам в ближайшее время, сообщил заместитель главы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

Как заявил спикер, запуск перелетов в Доху коснется, в том числе, и отдыхающих. По его мнению, Катар является важным направлением для туристов.

Ранее в январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла на своем сайте детали возобновления авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Согласно их информации, россияне не смогли бы посещать Катар и Финляндию в туристических целях.

16 января стало известно, что Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю. Так, в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия) — два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Помимо этого, в Хельсинки будет следовать самолет из Санкт-Петербурга, тоже дважды в неделю.