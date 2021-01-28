Определены главные направления для отдыха россиян при пандемии

Эксперты определили самые главные направления для отдыха российских туристов, которые они выбирали в период пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс.Путешествий», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, первенство в числе наиболее популярных зарубежных маршрутов сохранила за собой Турция. Также эксперты отметили востребованность Танзании, ставшей одной из первых стран, с которыми Россия официально возобновила авиасообщение после длительного перерыва.

Кроме того, выяснилось, что в рейтинге отечественных направлений на первом месте оказался Сочи — курортом интересовалось примерно на 40 процентов больше россиян, чем в 2019-м году. Вдобавок у путешественников вырос запрос на поездки в Евпаторию, Севастополь, Калининград, Судак и Ялту.

При этом, сообщили специалисты, заметно потеряли в популярности многие некурортные города России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород.

Отмечается, что в целом интерес к туризму у россиян в 2020 году заметно снизился — доля запросов про путешествия в общем потоке упала на 38 процентов. В свою очередь соотношение туристических запросов про Россию и зарубежные страны сильно поменялось: если в 2019 году их было примерно поровну, то в 2020-м доля внутренних направлений выросла до 70 процентов.

27 января сообщалось, что российские туристы чаще всего отменяли свои поездки на отдых, запланированные на новогодний период, из-за заражения коронавирусом. На такую причину отмены зимнего отпуска пришлось 44 процента общего числа обращений по страховке от отмены поездки. При этом у 96 процентов из инфицированных болезнь требовала амбулаторного лечения без госпитализации.