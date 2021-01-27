Стало известно о массовом отказе россиян от отдыха из-за заражения коронавирусом

Российские туристы чаще всего отменяли свои поездки на отдых, запланированные на новогодний период, из-за заражения коронавирусом. О массовом отказе от путешествий стало известно из данных страховой компании ERV, пишет портал Ассоциации туроператоров России.

Согласно информации специалистов, на такую причину отмены зимнего отпуска пришлось 44 процента общего числа обращений по страховке от отмены поездки. При этом у 96 процентов из инфицированных болезнь требовала амбулаторного лечения без госпитализации.

Также известно, что основными странами, куда туры были отменены, стали Турция, Куба, Россия, Танзания и Объединенные Арабские Эмираты — средняя сумма заявленного убытка составила 110 тысяч рублей. Самыми же дорогими из несостоявшихся путешествий оказались перелеты на Мальдивы и Кубу, там средняя страховая сумма — полмиллиона рублей.

Отмечается, что в целом на новогодние праздники текущего года медицинские причины отмены поездки составили 99 процентов от всех случаев обращения за возмещением: другие также касались госпитализаций с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и травмами клиентов организации и их родственников или компаньонов по поездке.

25 января стало известно, что отели на пляжных курортах России повысили цены на акции раннего бронирования, в результате чего отдохнуть на юге страны в 2021 году стало дороже. Как поясняют специалисты, в среднем речь идет о росте цен на десять процентов по сравнению с прошлым годом. При этом предполагается, что с конца марта текущего года ценовая политика начнет меняться.