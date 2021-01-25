У россиян появился новый критерий для планирования отпуска

У российских туристов появился новый критерий для выбора направления и планирования отпуска — в стране вырос спрос на гастрономические туры. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным АЛЕАН, в минувшем году каждому четвертому туристу было крайне важно, чем именно его будут кормить во время отдыха, а качественная локальная кухня и вино вошли в число ведущих параметров для определения маршрута путешествия.

Кроме того, стало известно, что наиболее популярными с точки зрения гастрономии регионами у организованных туристов считаются Краснодарский край (Краснодар, Анапа, Геленджик), Крым, Калининград, Ростов-на -Дону и Астрахань.

При этом в числе самых востребованных видов активностей у отечественных отдыхающих оказались винные и сырные дегустации, посещение фермерских хозяйств и рынков, ресторанов авторской кухни, а также мастер-классы по приготовлению различных региональных специалитетов.

Эксперты подчеркнули, что гастротуры, как правило, не являются массовым продуктом и подразумевают индивидуальные туры под запрос, чаще всего в формате VIP и премиум, стоимость которых в среднем по России оценивается в 70 тысяч рублей на человека.

15 января туристические эксперты рассказали российским туристам, как в 2021 году следует грамотно распределить отпускные дни, чтобы отдохнуть в два раза дольше. Так, путешественникам рекомендуют особым методом распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам, а именно 21 днем без учета новогоднего периода.