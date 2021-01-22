Пожившая в Крыму россиянка назвала причины никогда не выбирать его для отпуска

Россиянка, три года прожившая в Крыму, назвала главные недостатки отдыха на полуострове и объяснила, почему никогда бы не выбрала регион для отпуска. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор блога отметила, что море в Крыму холодное и грязное. «Нормально купать ребенка можно лишь начиная с 20-х чисел июня и до конца июля. В августе буквально с первых дней начинается сезон дизентерии. Местные к морю в это время и близко не подходят», — уточнила она.

Кроме того, женщине не понравилось обилие медуз, из-за которого, по ее словам, плавать к сентябрю становится страшно, поскольку «постоянно натыкаешься на противную слизь».

Вдобавок к существенным недостаткам россиянка причислила отсутствие сервиса и дороговизну квартир. «Арендовать комнату около моря стоит от 2500 до 4000 в день. За эти деньги вы в лучшем случае получите убитую однокомнатную квартиру, в худшем — сарай с туалетом на улице», — пояснила блогерша, добавив, что в сезон жители полуострова сдают «даже курятники».

Помимо прочих минусов, путешественницу смутили высокие цены на продукты, которые порой «превосходят даже московские», и большое количество отдыхающих на курортах.

«Лично мое мнение: Крым, и в частности Евпатория, все-таки больше подходит для лечебных целей. Для меня море и сервис на полуострове не соответствуют критериям качества. Однако прекрасная лечебная база перекрывает все недостатки, но приезжать на лечение куда лучше не в летнее время, а когда народу становится значительно меньше», — подытожила автор статьи.

Ранее в январе россиянка, переехавшая в Крым чуть более года назад, посчитала свои регулярные денежные траты и оценила стоимость жизни на полуострове. Так, по ее словам, аренда однокомнатной квартиры в среднем обходится в 20-25 тысяч рублей, при этом отдельно приходится оплачивать расходы на коммунальные услуги.