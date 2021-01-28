Россиянам указали на два реальных способа попасть в закрытую Грузию

У российских туристов появилась реальная возможность попасть в Грузию, недоступную для свободного въезда из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса сухопутных границ и прерванного авиасообщения. На соответствующие способы указал портал TourDom.ru.

Отмечается, что для поездки путешественникам необходимо получить специальное разрешение от властей — сделать это можно двумя путями: либо по приглашению грузинской компании на работу, либо по программе «Работай из Грузии», которая позволяет въехать фрилансерам, удаленным сотрудникам и бизнесменам.

При этом во втором случае россиянам потребуется заполнить специальную анкету, указав все детали поездки и паспортные данные, а также подтвердить наличие медицинской страховки и дохода от двух тысяч долларов в месяц за последний год.

Также известно, что добраться из России в Грузию в настоящее время можно рейсом с пересадкой в турецком Стамбуле. Предполагается, что в феврале, после возобновления грузинскими властями регулярного международного авиасообщения, таких стыковочных перелетов станет еще больше — в частности, на данный момент разрешены прямые перевозки из Германии, Греции, Латвии, Австрии.

Кроме того, напоминает портал, для въезда на территорию страны следует предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус и соблюсти восьмидневный карантин в одном из специально отведенных отелей.

Правительство Грузии объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с 1 февраля. Также в настоящий момент перед правительством стоит задача облегчить режим въезда в страну в целом.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон. В июне 2019-го в Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.