Грузия объявила о восстановлении международного авиасообщения

Правительство Грузии объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с 1 февраля. С таким заявлением выступила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава, передает «Интерфакс».

Как высказалась спикер, с начала следующего месяца все авиакомпании, работающие на территории страны, а также те перевозчики, которые хотят летать в Грузию, могут начать выполнять регулярные рейсы.

При этом Турнава добавила, что в самолетах будут соблюдены все меры безопасности, предусмотренные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также она отметила, что в настоящий момент перед правительством стоит задача облегчить режим въезда в страну.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время, в весенний сезон, мы сможем безопасно принимать большее количество туристов. На следующей неделе у нас, скорее всего, состоится встреча с туроператорами, туристическими компаниями, чтобы вместе обсудить, как этим компаниям следует подготовиться к использованию этого нового обстоятельства на благо нашей страны», — сказала Турнава.

Грузия приостановила международное авиасообщения со всеми странами из-за распространения коронавируса 21 марта 2020 года. Позже, 13 июля, ограничение на регулярные рейсы было снято в отношении перелетов из Грузии в Мюнхен, Париж и Ригу, а затем к этом списку добавилось еще десять международных направлений.

При этом авиасообщение между Россией и Грузией по-прежнему остается закрытым. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, страна не была инициатором приостановки прямых перелетов в Россию, поэтому и восстановление сообщения зависит не от нее. Кроме того, спикер уточнил, что важную роль в этой проблеме играет и эпидемиологическая ситуация в государствах.

Президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля прошлого года. Причиной стали многотысячные акции протеста из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.