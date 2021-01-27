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Россиянка описала встречу Нового года в Грузии фразой «больше не буду это делать»

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Кадр: делайчёхочешь / YouTube

Российская туристка провела зимние каникулы в Грузии и рассказала о том, как встретила там Новый год. Свой опыт, обобщенный фразой «больше не буду этого делать», она описала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что выбор страны для поездки был обусловлен относительно теплым климатом и многочисленными положительными отзывами, в которых нередко упоминалось, что грузины весело проводят праздник — якобы там «невероятные шоу, приезжают звезды, веселье льется рекой, угощают едой».

Более того, блогерше удалось сэкономить на отдыхе — она приехала в Тбилиси на машине за три недели до праздников, а также успела заселиться в дешевый хостел.

Однако впоследствии, по ее словам, «все пошло совсем не по плану». В первую очередь выросли цены на проживание — изначально койка в объекте размещения стоила 320 рублей, а затем стоимость поднялась до полутора тысяч рублей в сутки. Впоследствии подорожало питание в местных кафе и продукты в магазинах, а подготовка к праздникам была «вялой».

Кроме того, в новогоднюю ночь, заявила туристка, в городе «не было ничего интересного» — лишь толпы гуляющих по перекрытым улицам и внезапно взрывавшиеся многочисленные хлопушки и петарды. При этом, например, из-за столпотворения у нее не было возможности пробраться к сцене или прилавкам с едой.

«За все время пребывания в Тбилиси мне никто ни разу не сказал с наступающим или наступившим Новым годом!» — пожаловалась россиянка, заключив, что больше никогда не поедет в Тбилиси на Новый год.

11 января сообщалось, что российские туристы рассказали о том, как отметили новогодние праздники на курортах Абхазии. Так, в первую очередь участников поездки удивила стоимость путешествия на автомобиле — проезд по платным участкам трассы обошелся им в полторы тысячи рублей, еще семь тысяч рублей ушли на бензин.

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