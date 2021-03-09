Греция объявила о полном открытии границ для всех туристов

Греция намерена полностью открыть границы для всех туристов в конце весны при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом объявил министр туризма Харис Теохарис, передает агентство AMNA.

Предполагается, что уже с 14 мая на территорию государства могут быть допущены путешественники из третьих стран, к которым, в частности, относятся Россия, Белоруссия и Украина. До этого, с начала апреля, запланировано «пилотное» открытие для жителей стран Евросоюза.

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Теохарис подчеркнул, что все приезжающие в Грецию туристы будут обязаны соблюдать следующие условия: сделать прививку от коронавируса либо иметь антитела к нему и отрицательный результат теста на наличие инфекции.

Кроме того, в процессе пребывания в стране будет необходимо соблюдать санитарные нормы и правила, к примеру, масочный режим в общественных местах, а также социальную дистанцию.

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября прошлого года, срок решения неоднократно продлевался. При этом прибытие допускается только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Для въезда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не раньше чем за 48 часов до прибытия, — авиакомпании проверяют его перед вылетом, а также ваучер на отель или документы с информацией о временном месте проживания в стране.

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