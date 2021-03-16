Бразилия опровергла попытку США отговорить ее от покупки «Спутника V»

В Бразилии опровергли информацию о попытках чиновников США отговорить латиноамериканскую страну от покупки российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент социальных коммуникаций министерства иностранных дел Бразилии.

Как сообщили в департаменте, посольство Бразилии в Вашингтоне «не имеет сведений о консультациях или каких-либо демаршах со стороны властей или компаний» в США относительно возможной покупки правительством Бразилии российского препарата.

Ранее создатели российской вакцины «Спутник V» уличили США в попытке отговорить Бразилию от покупки препарата. Они обратили внимание на доклад министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года, в котором говорится о том, что офис атташе по вопросам здравоохранения использовали для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Создатели препарата подчеркнули, что такое поведение неэтично и стоит жизней.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.