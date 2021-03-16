Украинский министр обвинил Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обвинил Россию в причастности к проблемам вакцины от коронавирусной инфекции фирмы AstraZeneca в Евросоюзе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ткаченко считает, что сообщения о приостановке использования препарата британско-шведской компании в ряде европейских стран могут быть вызваны массовой информационной кампанией против нее со стороны России. По его словам, цель этой кампании — расчистка рынка для российской вакцины «Спутник V».

«Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника"», — заявил Ткаченко.

Уже 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Частично или полностью остановили вакцинацию власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.