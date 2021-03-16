Минздрав Украины отказался видеть проблемы с вакциной AstraZeneca

Минздрав Украины считает безопасной вакцину от коронавируса фирмы AstraZeneca. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает ТАСС.

«Я не вижу никаких проблем, не о чем говорить», — сказал он, комментируя случаи тромбоза, которые фиксируются в Европе после инъекций этой вакциной. Чиновник добавил, что сделал прививку своим родителям, и это, по его словам, является лучшим доказательством безопасности препарата.

Министр считает, что приостановившие вакцинацию страны «хотят четко понять, что нет связи между тромбозом и этой вакциной».

15 марта сообщалось, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что заразился коронавирусом на 13-й день после прививки вакциной AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 10 марта Украина зарегистрировала китайскую вакцину против коронавируса от компании Sinovac Biotech.

Большинство европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.