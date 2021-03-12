Ляшко назвал вакцину от коронавируса для украинцев «индийским хламом»

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко раскритиковал препарат Covishield, которым вакцинируют от коронавируса украинцев. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Он назвал препарат, которым проводится массовая вакцинация, индийским хламом.

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Ранее сообщалось, что на Украине резко подскочило число зараженных коронавирусом. По состоянию на утро пятницы, 12 марта, зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19. Тогда как днем ранее сообщалось о 9084 новых случаев.

10 марта стало известно, что Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование.

Председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал закупаемую вакцину от коронавируса «говном» во время выступления в парламенте. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время на украинское общество совершаются регулярные информационные атаки, как извне, так и внутри страны. Он подчеркнул, что к этой же категории можно отнести изречения политиков, «называющих вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков».

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 438 468 человек, 27 915 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 214 876 пациентов.