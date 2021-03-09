Зеленский ответил назвавшему вакцину от коронавируса «говном» Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление бывшего главы государства Петра Порошенко по поводу закупаемой правительством вакцины против коронавируса Covishield, пишет «Страна.ua».

По его словам, в настоящее время на украинское общество совершаются регулярные информационные атаки, как извне, так и внутри страны. Президент подчеркнул, что к этой же категории можно отнести изречения политиков, «называющих вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков».

Зеленский подчеркнул, что это не единственное ложное высказывание бывшего президента, касающееся политики действующих украинских властей.

Порошенко назвал закупаемую Киевом вакцину от коронавируса «говном» во время выступления в парламенте 1 марта. По его словам, он лишь процитировал суждения медиков, которые «пребывают в отчаянии». «Потому что кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет», — заключил политик.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Позже Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года, но уже 9 марта министр здравоохранения страны пожаловался на сверхнизкие темпы по вакцинации населения.