На Украине возмутились низкими темпами вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился низкими темпами вакцинации от коронавируса и призвал нарастить их как минимум в несколько раз, пишет «Украинская правда».

По его словам, к настоящему времени препарат от коронавируса получили лишь 19 тысяч украинцев, а ежесуточное количество введенных инъекций не превышает трех тысяч. «Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации», — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что, согласно планам правительства, к настоящему времени этот показатель должен был достичь 10 тысяч ежедневных инъекций, а в дальнейшем только расти. Из-за провала кампании министр намерен созвать срочное совещание с представителями президентского офиса, глава департаментов минздрава и руководителями областных администраций.

Кроме того, одной из проблем, препятствующих росту темпов вакцинации, Степанов назвал нежелание медиков делать себе прививки из-за уже перенесенного коронавируса. Он подчеркнул: «Каждый из вас имеет разный уровень антител, и только вакцина возвращает их титр к безопасным показателям».

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Позже президент республики Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года, а бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину «говном».

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,4 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.