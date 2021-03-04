На Украине объявили о начале третьей волны коронавируса и предсказали локдаун

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль объявил о начале в стране третьей волны коронавируса и не исключил введения режима тотального карантина в случае ухудшения ситуации, пишет «Страна.ua».

По его словам, украинские медики фиксируют неуклонный рост заболеваемости на протяжении нескольких последних дней. «Скорее всего, придется возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось», — сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что правительство будет вынуждено пойти на такие меры, несмотря на истощение бизнеса и общества санитарными ограничениями. Спасанием для Украины политик назвал недавно поступившую в страну вакцину от коронавируса. «Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займет полтора-два года. Это время нам нужно как-то жить», — отметил премьер.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек. За последние сутки в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости, число пациентов с COVID-19 возросло более чем на 10 тысяч.

Первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield — 117 тысяч доз — Украина приобрела 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий.

Позже президент республики Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года. В свою очередь, бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину «говном».