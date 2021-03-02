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Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих до конца года

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Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить вакциной от коронавируса до конца 2021 года всех желающих граждан. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, украинцы давно мечтают вернуться к «нормальной жизни» без санитарных ограничений и карантинных мер. «Коронавирус сам не исчезнет и не победит сам себя. Вот и призываю всех делать прививки», — написал президент.

Политик добавил, что жителям страны стоит бояться не вакцинации, а лжи некоторых украинских политиков, которая распространяется «быстрее любых инфекций». Он заверил граждан, что, несмотря на мнение критиков, препарат против коронавируса Covishield от шведско-британской компании AstraZenecа, который Украина начала получать в конце февраля, безопасен и разрешен к применению во многих странах мира.

«Это займет у вас всего две минуты, а вместо этого может спасти годы жизни», — заключил Зеленский.

Украина приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата.

По данным на 1 марта, прививку от коронавируса получили лишь три тысячи украинских граждан. Позже бывший президент страны Петр Порошенко назвал закупаемую властями вакцину «говном».

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