Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить вакциной от коронавируса до конца 2021 года всех желающих граждан. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, украинцы давно мечтают вернуться к «нормальной жизни» без санитарных ограничений и карантинных мер. «Коронавирус сам не исчезнет и не победит сам себя. Вот и призываю всех делать прививки», — написал президент.

Политик добавил, что жителям страны стоит бояться не вакцинации, а лжи некоторых украинских политиков, которая распространяется «быстрее любых инфекций». Он заверил граждан, что, несмотря на мнение критиков, препарат против коронавируса Covishield от шведско-британской компании AstraZenecа, который Украина начала получать в конце февраля, безопасен и разрешен к применению во многих странах мира.

«Это займет у вас всего две минуты, а вместо этого может спасти годы жизни», — заключил Зеленский.

Украина приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата.

По данным на 1 марта, прививку от коронавируса получили лишь три тысячи украинских граждан. Позже бывший президент страны Петр Порошенко назвал закупаемую властями вакцину «говном».