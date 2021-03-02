Зеленский объяснил свое желание вакцинироваться после перенесенного COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему решил привиться от коронавируса, несмотря на то что ранее уже перенес заболевание. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По словам президента, после своего выздоровления у него сохранился низкий уровень антител к вирусу. Он подчеркнул, что был предупрежден о возможных побочных эффектах препарата и оформил свое желание привиться письменно. «Это нормально, такое может быть после каждой вакцины», — пояснил Зеленский.

Политик также призвал всех украинцев не откладывать с прививкой и вакцинироваться как можно раньше, чтобы не стать жертвой COVID-19. Он также назвал произведенный в Индии препарат Covishield, который разработала шведско-британская компания AstraZeneca, «одним из лучших в мире». «Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина — это реальный путь возвращения к нормальной жизни», — добавил глава государства.

Зеленский получил первую дозу вакцины от коронавируса 2 марта вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины, дислоцированными в Донбассе. О своем самочувствии после прививки он не сообщил.

Украина приобрела первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата AstraZeneca.

По данным на 1 марта, прививку от коронавируса получили лишь три тысячи украинских граждан. Позже бывший президент страны Петр Порошенко назвал закупаемую властями вакцину «говном».