Украина выдала регистрацию еще одной вакцине от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает РИА Новости.

Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Первая партия вещества поступит на Украину только 15 марта, притом что по контракту с производителем Киев должен был получить ее еще 7 марта. Объем первой партии и стоимость одной дозы вещества пока не называется.

Украина заключила соглашение на поставку вакцины от коронавируса из КНР в конце декабря 2020 года. Власти страны называли различные сроки начала вакцинации, но позже выступили с заявлением, что готовы отказаться от закупок. Причиной стала низкая эффективность препарата — менее 60 процентов. Производитель пообещал доработать вещество, сейчас его итоговая эффективность неизвестна.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,4 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.