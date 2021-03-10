Украина представила данные по числу привитых от коронавируса

Украинские медики спустя две недели после начала вакцинации от коронавируса привили препаратом Covishield менее 23,5 тысячи человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в своем Telegram-канале.

Из представленных данных следует, что наибольшее число привитых пришлось на Донецкую область (3134), наименьшее — на Сумскую область (430). Отмечается, что за последние сутки препарат получили 4362 украинца, всего в страну поступило 500 тысяч доз вакцины Covishield.

Накануне, 9 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился низкими темпами вакцинации от коронавируса. По его словам, в среднем украинские медики делают лишь 3 тысячи инъекций препарата в сутки, тогда как по плану этот показатель должен быть в три-четыре раза выше. «Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации», — сказал Степанов.

Кроме того, стало известно, что более 60 процентов украинских врачей, контактирующих с коронавирусными пациентами, отказались вакцинироваться. Медики объяснили свой отказ рядом причин: одни заявили, что уже переболели COVID-19, другие решили подождать и «посмотреть на действие вакцины».

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,4 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.