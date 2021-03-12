На Украине резко подскочило число зараженных коронавирусом. По состоянию на утро пятницы, 12 марта, зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 3843 человека; летальных случаев — 230; выздоровело — 4630 человек», — заявил Степанов.

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Днем ранее сообщалось о 9084 новых случаев заражения коронавирусом, 10 марта было зафиксировано 6377 новых случаев, 9 марта — 3261 новый случай инфицирования.

10 марта стало известно, что министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 438 468 человек, 27 915 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 214 876 пациентов.