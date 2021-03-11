Украинские власти обвинили в обогащении за счет карантина

Депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили действующую власть в использовании карантина из-за коронавируса для собственного обогащения. Соответствующее заявление появилось на сайте партии.

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«Власть использовала карантин не для защиты населения от болезни, а для протаскивания своих антинародных решений и обогащения», — говорится в сообщении ОПЗЖ. По мнению ее руководства, карантинные мероприятия не смогли существенно замедлить распространение инфекции, но нанесли удар по экономике и благосостоянию граждан.

Кроме того, оппозиция обвинила руководство республики в использовании денег, выделенных на борьбу с COVID-19, для личных нужд и участия в коррупционных схемах. Депутаты также потребовали от «жадных профанов» немедленно покинуть свои посты, при этом не назвав конкретных имен, причастных к махинациям.

Ранее депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду из-за возможности введения нового локдауна. По его словам, малый и средний бизнес уже не сможет перенести новых ограничений, а граждане — найти средств на покупку продуктов.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,4 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.