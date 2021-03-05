Украинцев призвали готовиться к голоду

Депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду. Об этом представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Кивы, команда президента Владимира Зеленского саботировала и провалила вакцинацию украинцев от коронавируса, что привело к началу третьей волны эпидемии в стране. В этих условиях новый локдаун и ограничения, которые готовит правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля, «окончательно убьют» малый и средний бизнес. «Готовимся к голоду!», — заключил Кива.

Ранее Илья Кива предрек украинцам судьбу «подопытных кроликов» без российской вакцины от коронавируса. По его словам, в вопросе вакцинации Киев руководствуется не национальными интересами, а внешними указаниями. Депутат отметил, что отказ от российских препаратов может привести к крайне негативным последствиям.

10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек. За последние сутки в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости, число пациентов с COVID-19 возросло более чем на 10 тысяч. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.