Украинцам предрекли судьбу «подопытных кроликов» без российской вакцины

Депутат Верховной Рады Илья Кива предрек украинцам судьбу «подопытных кроликов» без российской вакцины от коронавируса. Об этом представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) заявил в эфире «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, в вопросе вакцинации Киев руководствуется не национальными интересами, а внешними указаниями. Депутат отметил, что отказ от российских препаратов может привести к крайне негативным последствиям.

Кива подчеркнул, что Украина превратилась для Европы и США в страну третьего мира. Он предположил, что украинцам выдадут вакцину только для того, чтобы частично испробовать ее. Парламентарий также сравнил украинцев с подопытными кроликами, на которых ставят эксперименты.

10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.