Запрет Украиной российских вакцин объяснили психологическими проблемами

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал запрет на регистрацию на Украине российских вакцин от коронавируса психологическими проблемами. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

«Украина — страна, пропитанная комплексами, национализмом, который она принимает за патриотизм, и ксенофобией. Соответственно, власть на Украине пуще огня боится продемонстрировать какую-то слабость перед лицом России», — объяснил он. Парламентарий отметил, что подобная практика Киева встречалась и раньше.

Ранее 10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых была осуществлены в России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).