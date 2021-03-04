На Украине назвали условие «победы» над Россией

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о возможности «победить Россию» с помощью «сильного союзника». Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, сейчас между странами ведется война, результатом которой, считает Муженко, должно стать восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года.

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — назвал условие Муженко, не уточнив, какое именно государство видит в этой роли.

3 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что даже спустя 10 лет украинские власти будут иметь возможность вернуть себе Крым и Донбасс. Он уточнил, что Украине стоит быть готовой к распаду России, чтобы не пропустить момент. «За это я переживаю — вдруг война, а мы не готовы», — отметил министр.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.