Раскрыты приоритеты украинской армии на 2021 год

Приоритетами украинской армии в 2021 году станут ускоренный переход на военные стандарты НАТО и модернизация материально-технической базы за счет средств трастовых фондов западных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука.

По его словам, в настоящее время украинская армия нуждается в усилении механизмов сотрудничества с Североатлантическим альянсом, чтобы укрепить ее способность противостоять «вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации». Военный пояснил, что на практике это означает достижение максимальной совместимости материальной и оперативной базы ВСУ с армиями стран НАТО.

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Генерал также раскрыл сферы, куда будут в первую очередь направлены зарубежные средства, выделенные на модернизацию: закупка оборудования для «насущных потребностей» вооруженных сил, профессиональная переподготовка персонала, реабилитация раненых военнослужащих, а также организация «масштабной консультативно-совещательной помощи» от союзников.

Он добавил, что Киев уже в текущем году начнет ускоренными темпами избавляться от советского материально-технического наследия в армии. «Планируем получить береговой ракетный комплекс "Нептун", американские патрульные катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", несколько десантно-штурмовых катеров», — сказал Корнейчук. При этом он подчеркнул, что о массовом перевооружении войск речи пока не идет.

Ранее на Украине пожаловались на ослабление армии страны. Бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что украинская армия ослабла по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.