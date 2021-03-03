Аваков призвал украинцев готовиться к распаду России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что даже спустя 10 лет украинские власти будут иметь возможность вернуть себе Крым и Донбасс. Видеозапись доступна на YouTube.

«Думаю, эта ситуация вернется. Как с ГДР и ФРГ, как с Прибалтикой… Что-нибудь случится в России, например распад России, или еще что произойдет», — сказал Аваков.

Он уточнил, что Украине стоит быть готовой к такому развитию событий, чтобы не пропустить момент. «За это я переживаю — вдруг война, а мы не готовы», — отметил министр.

Ранее 3 марта сообщалось, что Аваков призвал не отдавать России русский язык. Он выразил уверенность, что русская языковая культура является достоянием украинского общества.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.