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Испания прекратит вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Испания прекратит использование вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом пишет Reuters.

По словам неназванных источников, страна приостановит использование препарата как минимум на 15 дней. Reuters отмечает, что испанский Минздрав не прокомментировал эту информацию.

Ранее Германия, Франция и Италия также остановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. К такому решению власти пришли после сообщений о плохом самочувствии у получивших вакцину.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Однако еще девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

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