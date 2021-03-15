Главный санитарный врач Украины заболел коронавирусом после прививки AstraZeneca

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что заразился коронавирусом на 13-й день после прививки вакциной производителя AstraZeneca. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!», — отметил Ляшко.

Вместе с тем в интервью «Украинской правде» он рассказал, что Министерство здравоохранения Украины планирует делать 18 000 прививок в сутки для граждан, чтобы были задействованы все мобильные бригады.

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«В случае поступления вакцины значительно увеличивается количество мобильных бригад. Потенциально у нас есть еще резерв кабинетов для рутинных прививок», — заявил Ляшко. По его словам, количество вакцинаций в сутки зависит от поставок препаратов.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 10 марта Украина выдала регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech.

На этом фоне ряд украинских политиков раскритиковали действия властей по борьбе с распространением коронавируса. Так, бывший депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал препарат Covishield «индийским хламом». Председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко охарактеризовал закупаемую вакцину словом «говно». В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время на общество совершаются регулярные информационные атаки как извне, так и внутри страны. Он подчеркнул, что к этой же категории можно отнести изречения политиков, «называющих вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков».

По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 467 548 человек, 28 433 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 226 007 пациентов.