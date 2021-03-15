Власти Украины назвали запланированными низкие темпы вакцинации от коронавируса

Власти Украины назвали запланированными низкие темпы вакцинации населения от коронавируса. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет «Украинская правда».

«Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые бы имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики», — заявил в интервью изданию главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, можно было сделать 30 тысяч прививок в первый же день, но министерство здравоохранения отвечает за то, чтобы программа вакцинации не сорвалась, а первые дни наиболее критичны.

Власти еще в январе предупреждали, что вакцинация будет запущена «каскадным методом» и постепенно расширяться, добавил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. 10 марта Киев выдал регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech.