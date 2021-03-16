ЕС оставил вакцинацию AstraZeneca на откуп властям

В ЕС отказались решать вопрос о применении британо-шведской вакцины AstraZeneca и оставили его на откуп властям стран объединения. Об этом заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) на брифинге.

ЕМА отложило решение по использованию препарата до четверга, 18 марта. Помимо этого, у регулятора пока нет указаний на то, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов.

В ЕМА также не увидели противоречий в том, что агентство одобрило вакцину, а ряд государств ЕС приостановил ее использование. Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что страны имеют на это право. «Страны применяют рекомендации EMA, но у них есть право следовать более строгому подходу. Я не думаю, что в этом есть противоречие», — цитирует его РИА Новости.

Уже 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Частично или полностью остановили вакцинацию власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться